Baharatlı Meyve Sosunda Panna Cotta

Malzemeler:

2 su bardağı süt

1 su bardağı krema

3 yemek kaşığı şeker (istenirse daha fazla)

2 adet yaprak jelatin

1 adet vanilya çubuğu

Meyveli sos için:

1 adet elma

1 adet armut

1 adet portakal suyu

1 adet limon suyu

1 su bardağı su

1/2 su bardağı toz şeker

1 kabuk tarçın

5 adet karanfil

5 adet kakule

1çay kaşığı tane kişniş

2 yemek kaşığı armut ya da likörü (istenirse)

Hazırlanışı:

Ön hazırlık olarak jelatinleri bir kaseye alın ve üzerine sütün yarım bardağını ekleyerek yumuşamasını bekleyin. Ardından süt, krema, şeker ve vanilya çubuğunun içindeki çekirdekleri bıçak ucuyla sıyırarak bir sos tenceresine koyun, krema kaynama noktasına gelene kadar pişirin ve ocağın altını kapatın. Yumuşamış jelatini içine ilave edin ve karıştırın. İçini suyla ıslattığınız kalıplara eşit olarak boşaltın ve buzdolabında iyice soğutun.

Meyve sosu: Sos tenceresine su, şeker, portakal suyu, limon suyu ile tarçın, kakule, karanfil ve kişnişi ilave edin ve şeker eriyip hafif kıvam alana kadar pişirin.

Ardından elma ve armutun kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. Doğradığınız meyveleri şurubun içine ekleyin ve dağılmadan hafifçe yumuşacayak kadar pişirin. Pişen meyveleri bir kaseye aldıktan sonra şurubu karamele yakın hale gelecek kadar pişirin. Ateşten aldıktan sonra meyve likörünü ekleyin karıştırın ve dolapta soğutun.

Servis tabağına aldığınız panna cottayı pişmiş meyvelerle süsleyin ve hazırladığınız şurubu bolca üzerine gezdirip soğuk olarak servis edin.

Aslı BALAKIN