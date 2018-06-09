Babamla Oynuyorum – II

“Babamla oynuyorum” röportajının ilk bölümü için tıklayınız.

“Güvenli bağlanmada anne babanın çocuğun gelecek hayatında ne kadar etkili olduğunu biliyordum.”

Çocuğun sağlıklı bir benlik algısı geliştirmesinde baba ile kurduğu ilişki çok değerli. Bu sizde gerginlik yaratıyor mu? Yetersiz olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar oldu mu? / oluyor mu? Bu konuyu nasıl çözümlediniz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Genelde anneler çocuklarına daha fazla zaman ayırmak isterler ve onlara yetişemediklerini düşündükleri için yetersiz hissederler kendilerini. Aynı şeyleri babalarda yaşıyor mu merak ettiğim için soruyorum.

2 yaşına girmesi ile beraber Doğa’nın annesine düşkünlüğü artmış ve benim onunla iletişimim azalmaya başlamıştı. Bu durum bende kaygı yarattı. İletişimimin daha da azalıp aramızda bağın zedelenmesi düşüncesi beni endişelendirdi. Kızımda kritik yaş döneminde olduğu için bu durumun tüm hayatını etkileyecek bir duruma gelmesinden endişelendim. Çünkü güvenli bağlanmada anne babanın çocuğun ileriki hayatında ne kadar etkili olduğunu biliyordum. Bu durum üzerine eşimle birlikte kafa yorduk ve birlikte etkinlikler yaparak aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmeye çalıştık. Ve gözle görülür bir farklılık olduğunu kısa zaman içerisinde gözlemledik.

Tedirginlik her zaman oluyor. Yaş dönemine uygun özelliklerin gelişmesinde yeterli desteği verememe kaygısını yaşıyorum. Kriz anlarında da iyi yönetememe kaygısı yaşıyorum.

Günde kaç saat birlikte zaman geçiriyorsunuz?

Hafta içi 4-5 saat, hafta sonu ise genellikle tüm günü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Yaz tatillerinde ve dönem arası tatillerimiz de tüm gün vakit geçirebiliyoruz.

Doğa okuldan geldiğinde hazırladığımız oyunları bulduğunda çok mutlu oluyor.

Birlikte oynayacağınız oyunları nasıl planlıyorsunuz? Mesela çorap eşleştirme oyununu Doğa okuldan dönünce hazır buldu. Tüm oyunları daha önceden böyle planlıyor musunuz?

Oyunların bir kısmını kendimiz üretiyoruz, bir kısmını internetten ve kitaplardan, bir kısmını da Doğa’nın bizi yönlendirmesi ile üretiyoruz.

Bazı oyunları biz hazırlayıp sonrasında beraber oynuyoruz. Doğa okuldan geldiğinde hazırladığımız oyunları bulduğunda çok mutlu oluyor ama genellikle oyunları da birlikte hazırlamaya özen gösteriyoruz.

“Kendimi bir kız çocuğu babası olarak değil, baba olarak düşündüm…”

Kız çocuğu babası olmak demek… Tamamlayabilir misiniz? Nasıl bir sorumluluk, özen, his, farkındalık demek?

Hiç kız çocuğu babası olarak düşünmedim. Kendimi sadece “baba” olarak düşündüğüm için erkek ya da kız çocuğu olarak ayırt etmeden onun yapabileceklerini ve potansiyelini sonuna kadar fark etmesi için çabalıyorum. Mutlu olabileceği bir geleceğe ulaşması için kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışıyorum.

Oyun, Doğa’yı nasıl besliyor? Gelişiminde nasıl değişimler söz konusu? Aileyle oynadığı oyunlar, çocuğun aileyle bağlarını nasıl etkiliyor?

Kesinlikle çok olumlu beslediğini düşünüyorum. Doğa’nın güvenli bağlanma sağlamasında ve bunu korumasında oyun çok önemli bir noktada. 2 yaş civarında bana karşı olan tutumu oyunlarımız sayesinde tamamen değişti. Bana karşı olan tutumunda olumlu gelişimler gösterdi.

Oyunlar Doğa’nın hislerini anlamamızı ve gerçek hayatı yansımalarını oyun sırasında keşfetmemizi sağlıyor.

Diğer çocuklarla ilişkisini de etkiledi mi oyunlarınız? Neleri etkiledi?

Dikkat süresi arttı.

Paylaşma ve sırasını bekleme (okul ve biz) gibi davranışları öğrendi.

Oyun kurma kabiliyeti gelişti.

Pedagog ya da bir uzman desteği alıyor musunuz? Yaşına uygun oyunlar konusunda özellikle…

Evet. Gelişimi ile ilgili olarak uzman desteği alıyoruz. Şu anda gittiği kreşte bulunan psikolojik danışmanın fikrini ve desteğini alıyoruz. Fakat oyunlarla ilgili uzman desteği almıyoruz. Gelişimine uygun olmayan oyunlarla karşılaştığında ilgilenmeyebiliyor. Bu durumda oyunu ona daha uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yine de oyuna ilgi göstermez ise o oyunu oynamayı erteliyoruz.

Doğa’dan çekim izni alıyor musunuz?

Çekim yapmamıza izin vermediği zamanlar da oluyordu. Her oyunumuzu çekemiyoruz. Özellikle daha önceki aylarda oynadığımız oyunlarda çekim yapamıyorduk fakat artık oyunları çektikten sonra izlemekten keyif alıyor.

“Çocuklar için doğada işitsel, görsel ve duyusal birçok farklı uyaran mevcut.”

Harika oyunların yanı sıra Doğa ile doğa yürüyüşleri de yapıyorsunuz … Çocuklar doğadan neler öğrenebilir? Çocuklara doğada neler sorarak onların öğrenmelerini ve en önemlisi anı yaşamalarını, etraflarında olan biteni, gördüklerini yaşamalarını ve hissetmelerini sağlayabiliriz?

Doğadan her zaman için öğrenecek çok şeyimiz vardır. Bilgisayar mühendisleri algoritma çözümleri için, ürün tasarımcıları yeni bir ürün tasarlamak için doğadan öğrendiklerini kullanıyorlar.

Çocuklar için doğada işitsel, görsel ve duyusal birçok farklı uyaran mevcuttur. Ve bu uyaranlar çocukları keşfetmeye sürükleyerek onların gözlem yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Bizler daha çok doğada oynayan daha az oyuncağa ihtiyaç duyan çocuklardık fakat maalesef günümüzde yapılaşmanın da etkisiyle çocuklar daha az doğada vakit geçirebiliyor. Çocuklarımızla doğada geçirebildiğimiz kısıtlı zamanları iyi değerlendirebilmek adına onlara doğru sorularla düşünmeye sevk etmeliyiz.

Nuran Kansu’nun “Çocuğumla Doğadayız” kitabını okuduk ve onun bilgilerinden çok yararlandık. Yazarın kitapta bahsettiği sorulardan bazılarını sizinle de paylaşayım. Bu sorularla çocuklar üzerinde merak uyandırabilir, araştırma, inceleme ve sorgulama becerilerinin gelişmesine katkıda bulunabiliriz.

Nasıl sorular bunlar?

Bu ayak izleri hangi hayvana ait olabilir sence? Büyük bir hayvan mı? Küçük bir hayvan mı? Sence bu kuş yuvası neden ağacın en üst dallarında? Anne kuş neden o kadar yükseğe yapmış? Sen de ağaçların arasından gelen sesi duydun mu? Sessizce dinleyelim. Ne olabilir acaba?



“Doğa 2 yaşına kadar televizyon ve net kullanımı yapmaması için özen gösterdik.”

Evde net kullanımı ve televizyon izleme saatlerini nasıl ayarlıyorsunuz? Bu konuda önemsediğiniz ve dikkat ettiğiniz şeyler varsa bizimle paylaşabilirsiniz…

Doğa 2 yaşına kadar televizyon ve net kullanımı yapmaması için özen gösterdik. 2 yaşından sonra da yabancı dil eğitimine katkı sağlaması için televizyon ya da net sınırlandırılmış sürelerde eğitici şeyler açmaya çalıştık. Yaşının ilerlemesi ile birlikte süre sınırlandırmasına ilişkin sıkıntı yaşadığımız durumlar oldu. Doğayı keyif alarak izlediği bir şeyden ayırmak için eğitim pedia sitesinde okuduğumuz IsabelleFilliozat’ın metodu çok faydalı oldu. Yazıda şöyle belirtilmişti;

30 saniye, bir dakika ya da daha fazla onun yanında oturun ve o her ne izliyor/yapıyorsa sadece izleyin.

Ekranda neler olduğuna dair suçlayıcı olmayan bir soru sorun. Çoğu çocuk ebeveyninin ilgisinden hoşlanır ve sorunuza cevap verir.

Bir kez diyalog kuruldu mu köprüyü kurdunuz demektir. Bu köprü çocuğunuza, tüm zihni ve bedeniyle, hormonların serbest düşüşü olmadan ve böylelikle herhangi bir kriz çıkmadan ekrandan gerçek dünyaya dönmesine izin verecektir.

Günün geri kalanında çocuğunuzla birlikte keyifli zamanlar geçirin.

Sizce babalık öğrenilebilir bir kavram mı? Öğrenerek iyi bir baba olunabilir mi?

Evet. Bence babalık kavramı birkaç farklı etkenin bir araya gelmesi ile oluşur. Bunlar;

İçgüdü

Çocukken babadan sosyal öğrenme yoluyla öğrenilenler

Çocuk doğduktan sonra ise kazanılan deneyimler

Araştırma

Mesleğim ve aldığım eğitimin de katkısının olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda mesleğim gereği birçok çocuğu gözlemleme şansım da oluyor. Bu durum, kızımla olan ilişkimde büyük bir fayda sağlıyor.

Sizi babalar mı yoksa anneler mi daha fazla takip ediyor? Sizce oyun oynayan babalar çoğalır mı?

Anneler daha çok takip ediyor fakat bizi takip eden babaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu sayfayı oluşturma amaçlarımızdan birisi de çocukların babalarıyla da kaliteli zaman geçirebileceği farkındalığını yarattığımıza inanıyorum.

Eşiniz ile birlikte kızınızın gelişim sürecinde en önemsediğiniz konular neler ve Onun geleceği için neler yapıyorsunuz?

Adaletli bir çocuk olabilmesi için çabalıyoruz.

Farkındalık yarattığımıza inanıyoruz

Doğayı dinliyoruz

Fikirlerine önem veriyoruz

Seçenekler sunuyoruz

Tercihlerine önem verdiğimizi hissettiriyoruz.

Yeni fikirler üretmesine olanak tanıyoruz.

Bir baba olarak kızınız ile ilgili en büyük düşünüz nedir?

Mutlu bir şekilde icra edebileceği bir mesleğe sahip olmasını düşlüyorum. Zira hayatının büyük bir bölümünü çalışarak geçirecek.

Röportaj: Sevilay Acar