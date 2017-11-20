Aydınlığı Karanlıkla Tanımlamak: Distopya Dergi Raflarda

Yazın dünyasının tek atölye dergisi olma özelliği taşıyan “Distopya” yayın hayatına başladı.

Dilbilim uzmanı ve yazar Hakan Akdoğan’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü dergi, ilk sayısını tamamen distopik metinlere ayırdı. Her sayıda değişik bir temanın ele alınacağını söyleyen yazar Akdoğan, derginin atölye katılımcılarının nitelikli eserlerini okuyucuyla buluşturan bir platform olduğunu vurguladı. Önemli yazar ve eleştirmenlerin de yazılarıyla desteklediği derginin çizimleri metinlerin içeriğine uygun olarak tasarlandı. Ayrıca üç yazının, tiyatro oyuncuları tarafından seslendirilmiş versiyonları, Distopya Dergi’nin internet sitesinde metin çözümlemeleriyle birlikte yer aldı. Okuyucular, bu seslendirmelere, dergideki yazının üzerinde bulunan karekodun okutulmasıyla ulaşabilecek.

İki ayda bir yayımlanacak Distopya Dergi, D&R, Remzi, Nezih, Arkadaş, Dost, Kitapsan gibi zincir kitapevlerinin yanı sıra gazete bayilerinden de temin edilebilecek. Dokuz liradan satılacak dergiye okuyucular yerel kitapçılardan da ulaşabilecek.

Neden Distopya?

Derdimiz ‘mutluluk.’ Bu kelimenin yarattığı tehlike. Amaç, ‘Mutluluk’ vaadi ile kandırılıp tüketime endekslenen, mutluluğu satın alarak ve taklit ederek yaşayacağına inanan insanlara edebiyatla dokunmak ve bir otoanaliz yaptırmak. Özneliklerini yitirip nesneleşen bireylere mutluluğun bu kadar zor olmadığını anlatmak. Bu nedenle “Distopya” dedik adımıza. Distopya; ‘kötü yer’ demek. Bu dünya ‘mutluluk’ dayatması ile kötü bir yer haline getiriliyor. ‘Distopya’ hep gelecekle ilgili sanılır. Distopyanın tam ortasındayız.

Hakan Akdoğan Hakkında:

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi’ni ‘Dilbilim Uzmanı’ olarak tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünü de bitirdi. Uludağ Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Felsefe eğitimi aldı. 18 yıllık özel sektör üst düzey yöneticilik kariyerini daha çok yazmak ve anlatmak için bıraktı. Radyo ve televizyon programları yaptı. Yazarlığı ve uzun zamandır sürdürdüğü Yazı Atölyesi eğitmenliğini meslek edindi. Aylak Adam Yayınları Türkçe Yayınlar Editörlüğü’nü yürüttü. Fernando Pessoa ve Marquis de Sade çevirileri yaptı. Nü Peride, Gölge Yaşatan, Struma, İlişmek, Varlık ve Piçlik adlı romanları Can Yayınları, Doğan Kitap ve Aylak Adam Yayınları tarafından basıldı. Yunus Nadi Roman Ödülü kazandı.