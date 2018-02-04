Avokadolu Puding

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

2 adet olgun muz

1 adet portakalın suyu

1 yemek kaşığı bal (arzuya göre)

1 çay kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı:

Muzları küçük parçalara kesin.

Avokadonun içini kaşıkla çıkarın. Olgun avokadolar için en kolay yol budur.

Blender ya da el mikserinde avokado, muz, vanilya esansı ve portakal suyunu püre haline gelene kadar karıştırın.

Hazırladığınız pudinge, arzuya göre tatlandırmak için 1 ya da 2 kaşık bal ekleyin. Bir kez daha karıştırın. Eğer meyvelerin tadı yeterli derseniz (bana göre fazla bile) hiç bal eklemeyin.

Karışımı puding kaplarına koyun ve servis edin. Dilerseniz dilimlenmiş muz ile süsleyin.

Aslı Balakın www.dokuzuncubulut.com isimli yemek sitesini hazırlıyor, sağlıklı, pratik ve şık yemekler hazırlamayı seviyor. Bu ay kısa sürede hazırlayabileceğiniz, sunumlarıyla da sofralarınıza güzellik katacak iki tarif öneriyor.