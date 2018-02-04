Avokado Soslu Elmalı Tavuk Dürüm

Malzemeler:

4 adet durum ya da lavaş

1 adet tavuk göğsü (haşlanmış)

1 adet elma (rendelenmiş)

3-4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı hardal

yeteri kadar tuz, taze çekilmiş karabiber ve acısso

Avokado sos için;

1 adet avokado

2 kaşık limon suyu

yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber

Hazırlanışı:

Avokadoyu bir kase içinde çatalla ezin. Limon suyu, tuz ve karabiberini ekleyip karıştırın ve kenarda bekletin.

Büyükçe bir kaseye tavukları ince ince dilimleyin. İçine rendelenmiş elmayı ekleyin, limon suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip hepsini birlikte harmanlayın.

Dürümleri tavada ya da ızgarada ısıtın. İçine biraz hardal sürün ve tavuklu karışımı tam ortasına bolca yerleştirin. Üzerine avokado sosunu koyun. Dilerseniz acısso serpiştirip, maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis edin.