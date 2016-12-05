Arno Fischer Fotoğraf Sergisi 8 Aralık – 7 Ocak Arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde

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Milli Reasürans Sanat Galerisi, Dış İlişkiler Enstitüsü (ifa), Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle 1927 Berlin doğumlu fotoğraf sanatçısı Arno Fischer’in yaşamı boyunca gerçekleştirdiği 183 eseri 08 Aralık 2016-07 Ocak 2017 tarihleri arasında Milli Reasürans Galerisi’nde sergilenecek.

Fischer’in fotoğrafları ayrıntılardaki titizliğiyle insanların günlük yaşamını çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Çalışmalarıyla sadece genç fotoğrafçılık öğrencilerine esin kaynağı olmakla kalmayan Fischer’i, Henry Cartier Bresson ve Helmut Newton gibi mesleğin büyük ustaları Doğu Almanya’yı ziyaret ettiklerinde fotoğraf üzerine konuşmak ve tartışmak için ziyaret ederlerdi.

Serginin küratörü Matthias Flügge Fischer’i, “Fotoğrafın insancıl dilinin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi için yaptıklarından ötürü” saygıyla anarken, sanatçının en iyi fotoğraflarının “alçakgönüllü bir çok-katmanlılık içerdiğini” söyler.

Savaştan sonra Doğu ve Batı Berlin’de heykeltıraşlık eğitimi alan Arno Fischer 1950 yılında fotoğraf sanatında karar kıldı ve görsel diline büyük ölçüde katkıda bulunan Doğu Almanya’nın efsane moda dergisi “Sibylle” için çalıştı. Her çeşit propagandadan azade siyah-beyaz fotoğrafları Berlin’in Doğusu ve Batısı arasında gidip gelirken ortaya çıktı. Serginin ana eksenini bu dönemdeki yapıtlarının yanı sıra, sonraki yıllara ait Marlene Dietrich portreleri, Doğu Almanya’nın tamamında çektiği sayısız yolculuk fotoğrafı ve Hindistan, Afrika ve New York fotoğrafları oluşturuyor. Fischer’in kendi bahçesinde çektiği polaroid fotoğraflar serginin son bölümünde yer alıyor. Ayrıntılara yer vermeyen, basit ve adeta tesadüfen çekilmiş etkisi yaratan bu fotoğraflar, sanatçının taşrada gizlendiği yeri yabancılaştırma efekti yaratan ayrıntılar sergiliyor. Arno Fischer 2011 yılında 84 yaşında öldü.

Sergi için İFA tarafından hazırlanan geniş kapsamlı Arno Fischer kitabı, Millî Reasürans Sanat Galerisi’nden edinilebilir.

Arno Fischer’in öğrencisi de olan fotoğraf sanatçısı Andreas Rost tarafından 8 Aralık saat 17.00-18.00 saatleri arasında bir sergi turu gerçekleştirilecektir.

Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde

Teşvikiye Cad. 43, Teşvikiye-İstanbul

08.12.2016 ´- 07.01.2017

Açılış: 08.12.2016, saat 18:00-20:00

Küratör: Matthias Flügge