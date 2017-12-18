ALİKEV 2018 Ajandaları ile Çocuklara Daha Umutlu Bir Gelecek

ALİKEV, 2018 ajandalarından sağlanacak gelir ve vakfa bağışlanacak kitaplar ile mahallelere ve okullara kütüphaneler açmayı hedefliyor.

Haydi, elbirliğiyle umudumuzu canlandırmaya!

Kitapla dünyayı aydınlatmaya!

Dünyanın karanlık yüzünü ışıldatmaya!

Çocukların, gençlerin, dünyanın yüzünü güldürmeye!

110 öğrenciye burs veren ALİKEV, Sunay Akın’ın hikayelerini içeren ve Gökçe Cantürk’ün tasarımlarıyla da renk katılan 2018 ALİKEV ajandalarını, vakfın bu yıl için seçtiği “UMUT” temasıyla hazırladı. “Her Hayat Bir Kitap” projesi kapsamında hazırlanan 2018 “UMUT” ajandalarının her birinin içinde bir kartpostal var ve bu kartpostalın arkasında vakfın adresi yazıyor. Kartpostaldaki adrese kitap gönderilmesini bekleyen ALİKEV, ajandadan elde edilecek gelir ve vakfa gönderilecek kitapları bir araya getirerek Türkiye’nin dört bir yanında kütüphanesiz okul ve kitapsız çocuğun kalmamasını sağlayacak.

“Gençlerimize umut ışığı olacağız”

Yıllar boyunca işlenen farklı temalarından sonra bu yılın teması olan “UMUT” ile Türkiye’nin gençlerine, ihtiyaç duydukları umut ışığı olmayı hedeflediklerini belirten Gürkan Korkmaz, bu yılki temalarının neden umut olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: “Toplumun siyasal, ekonomik ve sosyolojik olarak umuda ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz.” Emel Korkmaz ise; “Evladımı kaybettim ama burada başka çocuklar için, onlara ışık olmak için çalışıyorum” diye konuştu.

2018 sadece tebessümle kalmasın, kocaman gülsün!

“Her bir umut, karanlıktan ışık olup sızdıkça ışıl ışıl olsun ortalık” diyen ALİKEV, umudun yanına bir de sevgi, cesaret, kitap, kalem, defter ekliyor. Asıl hedefi yarım bırakılmaya zorlanmış düşlerin gelecekte bir gerçeğe dönüşmesini sağlamak olan ALİKEV’in 2018 “UMUT” ajandasına www.duslerindeozgurdunya.com adresinden ulaşabilirsiniz.