Kahve ile ilgili araştırma yaparken Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği olduğunu öğrendim. Türk kahvesi artık tüm dünyanın içeceği olmalı. Bununla ilgili çalışmalar yapan bir dernek olmasına çok sevindim. Kahvenin tarihi ve günümüze gelişi ve projeleriyle ilgili çok güzel bir içerikleri var. Sayfayı ziyaret etmek isterseniz: www.turkkahvesidernegi.org

Geçmişten, anılardan bahsedip eski usul cezvede kahve yapımı ile ilgili bilgi vermeden olmazdı. İşte size 7 Adımda Mükemmel Türk Kahvesi Kılavuzu… Afiyet olsun.

Sade – Hiç şeker eklemeyin

Az şekerli – 1 küp (2-3 gr.) şeker

Orta şekerli – 1.5 küp (3-4.5 gr.) şeker

Tatlı / şekerli – 2 küp (4-6 gr.) şeker

Kavrulmuş, pudra inceliğinde çekilmiş Türk Kahvesi çekirdeklerini kullanın.

2. Her porsiyon için bir tepeleme tatlı kaşığı (7-8 gr.) kahveyi, boş ve kuru olan cezvenin içine koyun.

3. Kahvenin köpüğünün ideal kıvamda olması ve kahvenin yeterince kabarabilmesi için porsiyon miktarına uygun boyutta cezve kullanın. Arzu edilen miktarda şeker ilave edin. Aşağıdaki ölçüleri kullanın.

4. Her porsiyon için bir kahve fincanını oda sıcaklığında su ile doldurun ve cezveye ilave edin.

5. Cezveyi ateşin üzerine yerleştirmeden önce malzemeyi iyice karıştırın. Ateşin üzerine yerleştirdikten sonra kesinlikle karıştırmayın.

6. Cezveyi düşük ayarda olan ateşin üzerine yerleştirin (ortalama 3 dakikaya denk gelecek şekilde pişirin).

7. Köpüğün eşit dağılmasını sağlayın. Nasıl?

İlk kabarma (yaklaşık 80 derece): Kahve köpürmeye başlayacaktır. Köpük cezveden taşmadan önce cezveyi ateşten kaldırın ve köpüğü eşit şekilde kahve fincanlarına dökün. Sonra cezveyi tekrar ateşin üzerine yerleştirin.

İkinci kabarma (yaklaşık 90 derece): Köpük tekrar yükselecektir. Kahve taşmadan önce cezveyi ateşten kaldırın. Birkaç saniye kahvenin dinlenmesine izin verin. (Tercih ederseniz bu aşamayı tekrarlayabilirsiniz fakat kahveyi kaynatmamaya özen gösterin, aksi takdirde kahve acı ve sulu olacaktır).

İlk kabarmada olduğu gibi diğer kabarmalarda köpüğü fincanlara eşit olarak paylaştırın, böylece bütün fincanlarda eşit miktarda kahve bulunacaktır. Servise çıkacak kahvelerin yanında bir bardak su ikram edin.

Afiyet olsun!

Sevilay Acar