53. Antalya Film Festivali’nde Sona Yaklaştıkça Heyecan Artıyor

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Bu yıl 53. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma jürisi bugün ve yarın; Seren Yüce’nin yönettiği ‘Rüzgarda Salınan Nilüfer’, Derviş Zaim’in yeni filmi ‘Rüya’, Ayhan Salar’ın ilk filmi ‘Eşik’ ve Barış Kaya ve Soner Caner’in Berlin’de prömiyer yapan filmi ‘Rauf’uizledikten sonra değerlendirmeye geçecek.

Jüri şu ana kadar Mehmet Can Mertoğlu’nun Cannes’da dünya prömiyeri yapan ve Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü kazanan ilk filmi ‘Albüm’, Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ‘Tereddüt’, Gözde Kural’ın ilk filmi ‘Toz’, Mete Gümürhan’ın yönettiği belgesel ‘Genç Pehlivanlar’, Kıvanç Sezer’in bol ödüllü ilk filmi ‘Babamın Kanatları’, Ümit Köreken’in yönettiği ‘Mavi Bisiklet’, oyuncu Rıza Sönmez’in yönettiği ilk film ‘Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var’, Tayfur Aydın’ın imzasını taşıyan ‘Siyah Karga’ yı izledi.

Ulusal yarışma bölümünde 12 filmin değerlendirileceği yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Dünya sinemasının yeni örneklerine, ulusal projelerin yapımcılarla bir araya geldiği Forum bölümüne ve belgesel ve kısa film seçkilerine de yer veren festival, 23 Ekim’de kapanış gecesiyle bitecek.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi; oyuncu Mehmet Özgür, Altın Portakallı oyuncu Beste Bereket, casting direktörü Harika Uygur, yapımcı Sabahattin Çetin, müzisyen Orhan Topçuoğlu ve Uluslararası Tromsö Film Festivali’nin direktörü Martha Otte yer alıyor. Uluslararası Yarışma jürisi Hugh Hudson başkanlığında Andie MacDowell, Rutger Hauer, Najwa Najjar, Nursel Köse, Wash Westmoreland ve Mirsad Purivatra’dan oluşuyor.

Seher ÖZEN KARADENİZ