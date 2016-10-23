53. Antalya Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü yerli ve yabancı sinema sanatçılarının, başarılı yapımların, sinemaseverlerle buluştuğu Antalya Film Festivali, dün akşam EXPO 2016 Antalya sergi alanında bulunan kongre merkezindeki ödül törenin ardından sona erdi.

Bu yıl 53. kez düzenlenen festivalin ulusal yarışma bölümünde on iki film değerlendirildi. Semih Kaplanoğlu’nun başkanlığını yaptığı festival jürisinin değerlendirmesi sonucu “En İyi Film” ödülünü Ümit Köreken’in Mavi Bisiklet filmi alırken, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Tereddüt filmindeki performansıyla Ecem Uzun, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü ise Babamın Kanatları filmindeki performansı ile Menderes Samancılar aldı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Menderes Samancılar, ödül almasının en iyi oyuncu anlamına gelmediğini, diğer filmleri de izlediğini ve çok değerli oyuncular gördüğünü söyledi. Samancılar, “Ne mutlu bana ki ülkemin sinemasında bu kadar güçlü genç yönetmenler ve genç oyuncular tanıdım. Onun için yarınlardan umudum hiç eksik olmayacak.” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu kaosu, zorlukları herkesin bildiğini ve ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Samancılar, “Bizim ülkemizdeki acılar bize yetiyor ama biz komşularımıza da çok üzülüyoruz. Ben bu ödülü çocukları kıyılara vurmuş, ülkesi parçalanmış Suriyeli dostlarımız için kaldırıyorum.” diye konuştu.

( Kaynak:AA)