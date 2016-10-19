53. Antalya Film Festivali Başladı

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Bu yıl 53. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde bugün ilk olarak ‘Chariots of Fire’ adlı filmiyle tanınan usta İngiliz yönetmen Hugh Hudson’ın yeni filmi ‘Altamira’ filmi gösterildi. Gösterime uluslararası yarışma jürisi Andy McDowell’da katıldı.

Ulusal yarışma bölümünde 12 filmin değerlendirileceği yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Yarışacak 12 film arasında Seren Yüce’nin yönettiği ‘Rüzgarda Salınan Nilüfer’, Mehmet Can Mertoğlu’nun Cannes’da dünya prömiyeri yapan ve Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü kazanan ilk filmi ‘Albüm’ de yer alıyor.

İki film hem ulusal hem uluslararası yarışmada yer alıyor: Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ‘Tereddüt’ ve Gözde Kural’ın ilk filmi ‘Toz’. Ulusal yarışmada ayrıca Derviş Zaim’in yeni filmi ‘Rüya’, Mete Gümürhan’ın yönettiği belgesel ‘Genç Pehlivanlar’, Kıvanç Sezer’in bol ödüllü ilk filmi ‘Babamın Kanatları’ da yer alıyor. Yarışacak diğer filmler Ayhan Salar’ın ilk filmi ‘Eşik’, Ümit Köreken’in yönettiği ‘Mavi Bisiklet’, oyuncu Rıza Sönmez’in yönettiği ilk film ‘Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var’, Barış Kaya ve Soner Caner’in Berlin’de prömiyer yapan filmleri ‘Rauf’, Tayfur Aydın’ın imzasını taşıyan ‘Siyah Karga’ olarak sıralanıyor.

Dünya sinemasının yeni örneklerine, ulusal projelerin yapımcılarla bir araya geldiği Forum bölümüne ve belgesel ve kısa film seçkilerine de yer veren festival, 23 Ekim’de kapanış gecesiyle bitecek.

Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi; oyuncu Mehmet Özgür, Altın Portakallı oyuncu Beste Bereket, casting direktörü Harika Uygur, yapımcı Sabahattin Çetin, müzisyen Orhan Topçuoğlu ve Uluslararası Tromsö Film Festivali’nin direktörü Martha Otte yer alıyor.

Uluslararası Antalya Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisi Hugh Hudson başkanlığında Andie MacDowell, Rutger Hauer, Najwa Najjar, Nursel Köse, Wash Westmoreland ve Mirsad Purivatra’dan oluşuyor.

Seher ÖZEN KARADENİZ