29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Kutlu olsun. Her hal ve şartta kutlu olsun.

En büyük örneğim, kahramanım Mustafa Kemal Atatürk… Sofrasını ülkesinin düşünürlerine, sanatçılarına açan, doğa aşığı, cesur, öncü, gerçek bir lider… Her gün daha çok hayranlık duyuyorum, özlüyorum…

Çok etkilendiğim iki sözü var:

“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”

Bu sözü beni pek çok durumda kurtaran, pes etmemi engelleyecek enerji ile zihnimde canlanır, yeniden harekete geçerim.

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

Bu sözü ise ülkemin içinde bulunduğu durumu, yaşadıklarımızı çok gerçekçi anlatır. Bu nedenle tüm çalışmalarımda önceliğim kadındır. Kadının kendini geliştirmesi medeniyettir, özgürlüktür.

Sözü Atatürk’e bırakıyorum.

“Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!”

“Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”

“Efendiler, zavallı ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları kesinlikle yeneceğimize olan inanç ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulunuza, bütün ulusa ve bütün dünyaya karşı ilan ederim.”

“Efendiler, bu ilkelere dayalı bir hükumetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir: bu, ulusal egemenlik temeline dayalı olan halk hükumetidir; Cumhuriyet’tir.”

Cumhuriyet özgürlüktür.

Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

Yasemin Sungur