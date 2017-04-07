23 Nisan’da Dünya Çocuk Kültürü İstanbul Oyuncak Müzesi’nde!

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İstanbul Oyuncak Müzesi 12. yaşına girerken farklı coğrafyalarda çocuk olma duygusunu ziyaretçilerine yaşatacak…

23 Nisan 2005 tarihinde kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, bu yıl farklı kültürlerin ışığını ve neşesini çocuklara taşıyacak etkinlikler ile 12. kuruluş kutlamalarında ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklarla birlikte kıtaları keşfetmek için çıkılacak dünya turunda, kültürel çeşitliliğin yarattığı zenginlik oyunlarla ve masallarla anlatılacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan bu anlamlı günde, ilk önce tiyatro sanatçısı Mehmet Erbil’in yazıp oynadığı ‘Memo’nun Masal Balon’u’ adlı tiyatro oyunu ilk kez müzede izleyiciler ile buluşacak. Oyunda, baş kahraman Memo, yanına çocukları da alarak uçan balonuyla farklı ülkelere doğru hayali bir yolculuk yaptıracak ve o ülkelere ait geleneksel masalların ortaya çıkış hikayelerini öğrenecek. Mehmet Erbil’in kendine has oluşturduğu tiyatro dili ve kuklaları bu yolculuğu eğlenceye dönüştürecek ve çocuklar dünya masallarının kahramanlarını daha yakından tanıyacaklar.

Etkinlikler, dünyayı gezerek “Uçan Masallar” adlı kitabı yazan etnolojist Marion Dupeyrat ve gezgin İbrahim Yılmaz’ın eğitmenliğinde okyanusların, kıtaların ötesinde oynanan geleneksel çocuk oyunları ile devam edecek. Çocuklar, farklı coğrafyalarda oynanan oyunları oynarken, o bölgenin kültürel değerlerini de öğrenecekler. Tüm ziyaretçilerin katılabileceği geleneksel müzikler eşliğinde edilecek danslar ile etkinlikler son bulacak.

İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan Programı

13:00 – 13:45 “Memo’nun Masal Balonu” Tiyatro Oyunu

14:00 – 15:00 “5 Kıta, 5 Geleneksel Çocuk Oyunu”

Müze giriş ücretleri indirimli 9 TL, tam 12 TL.’dir.

23 Nisan kutlamalarına özel 0-18 yaş çocuklar müzeye ücretsiz giriş yapabilecektir.

Müze ziyaretçileri etkinliklere ücretsiz katılabilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Aslı Nuhoğlu Tel: 0216 359 45 50-51