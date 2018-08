130 Metre Kareden 30 Metre Karede Kendin Olmak

Yaşam doğumdan ölüme kadar yer açar bize. Alanımızı doldurmak da kullanabilmek de bize bağlıdır.

Nasıl bir alanda var olmak istiyorsunuz? Etki alanınız kaç metre kare hiç düşündünüz mü?

Yaşam gece ve gündüz arasında bizi hızla koştururken düşünmeye pek vaktimiz olmuyor. Dışarısını genişlettikçe içerde küçülüyoruz. Dış dünya önemli hale geldikçe iç dünyada kendimizi yok etmeye doğru gittiğimizin farkında olamıyoruz. İşler istediğimiz gibi olmadığında şikayetlerimiz artıyor. Dış dünyamızda gördüğümüz ve bizi etkileyen ne varsa içimizde olanın sebebi olduğumuzun farkında değiliz. İşte ben de böyle sıkışmış hissettiğim dönemde uzun zamandır aslında gördüğüm, gördüğümü kendimden uzaklaştırdığım, ertelediğim ve erteledikçe daha da sıkıştığım konuda sadece görmeye ve kabul etmeye doğru esnediğimde her şey mucize bir hızla çözüme ulaştı. 3+1 bir dairedeydi ofisim. 3 senedir aynı yerdeydim. Günlerin getirdiğini yaşıyor. Gerçekten tam istediğim mi her şey diye sormuyordum. Yavaş yavaş enerjim keyifsizleşiyor, durağanlaşıyordu. Yaz gelmişti. Ortalık sessizleşmiş herkes tatile gitmişti. Her geçen gün gündem değişiyor. Dünyanın taşları oynuyordu. Bu hızlı değişen günümüz dünyasında kadın girişimci olarak kendimi yenilemek ve insanın değişen, dönüşen şartlarına hizmet vermek için benim de yenilenmem gerekli diye düşünüyordum. Zaten kişilik olarak sanat ruhu olan biri olarak aynı ve vasat olma hali hiç bana göre değildi. O halde tamam karar ver ve eyleme geç değil mi? İşte burası öyle kolay değil. Değişim ürkütür, birden bir boşluğa düşürür bu yüzden direnç artar. Her şeye rağmen irademi yanıma alarak analiz yaptım. Koşullara göre artık işe başladığım iş yürütme şekli değişmişti. Mesleğim koçluktu. Geleceği bugünden yaratmak üzerine kişilere liderlik yapıyordum. Şimdi kendime koçluk yapmam gerekiyordu. Bugünden geleceğe doğru nerde olmak istiyordum?

Kendime sorular

DEĞİŞEN iş modeline ben nasıl uyum sağlayacaktım. Araştırdım. Yeni bir anlayışla maliyet ve ofis stillerini inceledim. Önce cazip geldi. Daha sonra benim alışık olduğum geleneksel yapım yok yok sana uygun değil dedi. Egom ara sıra yoluma çıkıp ufak ufak beni engellemeye çalışsa da açık ofis hizmet veren yerlerden fiyat teklifleri aldım. Görüşmeler yaptım. Bu iş modeline yavaş yavaş alışmaya başlamıştım. Kendimi daha özgür hissettirmişti bana. Yine de tam karar veremiyordum.

Bir soru geldi arkasından, eğer 3 sene önce tuttuğun iş yerini eşyalı olarak tutmuş olsaydın bu değişimi hemen yapar mıydım? Evet dedim. O halde benim eşyaya olan bağımlılığım ve ona verdiğim değer kendimi ertelememe sebep oluyordu. İşte o anda bırakıyorum dedim. Kararımı verdim. Sadece bir ofis katında olmak bana çok daha iyi geldi. Benim kendimi bağladığım geleneksel inanç ve değerlerimle kocaman bir alanda kendimi küçülttüğümü o kadar net gördüm ki artık netleşmişti ve kendim olma yolculuğumun bir basamağı ile daha karşılaşarak önce onu anlamak, kabul etmek ve teslim olmak ve harekete geçmek her şeyi mucizevi bir hızla dönüştürdü. Bir günde hem ofis katı hem eşyaları verebileceğim ihtiyacı olan kişiler çıkartmış beni bağlayan tüm düşüncelerim ve düğümler çözülmüştü.

ŞİFA aslında bir yolculuk.

Bunun için kendimizi tanımaya hazır olmamız gerekiyor. Hızlı hadi olsun, kurtulayım dediğin bir yolculuk değil daha içe dönük sakin anlamaya ve fark etmeye başlayarak ilerleyen engel gördüklerini farklı bir bakış açısı ile anlamaya çalışırsak, onları dinlersek bize katlanarak hediyeleri ile geri dönüyor. Hayat da sabit olan tek şey değişim. Ona karşı olmadan hem kendi içimizde hem de dışımızda izin vermeliyiz ve uyum sağlamalıyız. Bunun için önce nerede olduğumuzu iyice anlamamız gereklidir.

O halde hadi fark et neler seni engelliyor? Enerjini nerelerde harcıyorsun, enerji kaçakların neler? Biraz içe doğru daral ve kendine odaklan, yapmak istediklerine odaklan ve harekete geç. KENDİNİ tüm yanlarınla kabul et yapmak istediklerine doğru harekete geç.

HEMEN ŞİMDİ KARAR VER KENDİN OL

Yaşamda kapladığın alan sana uygun mu? Kendi alanın kaç metre kare?

“Durumumuzu artık değiştiremediğimizde kendimizi değiştirmeye mecbur kalırız.” Victor Frankl

Yaşam seni kartvizitindeki ünvan ile tanımlamasın sen kendin ol ve kendini 13o metre kareden 30 metre kareye geçerek özgürleştir.

Öznur Yılmaz Berk